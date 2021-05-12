✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.05.2021





▫ Большим праздничным концертом отметили жители Сосногорска День Победы. Торжество прошло на главной городской сцене, в стенах дома культуры «Горизонт».

▫ Девятого мая жители Сосногорского района вместе со всей страной отпраздновали 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции главное мероприятие состоялось в городском Сквере Победы.

▫ Накануне Дня Победы активные сосногорцы могли провести несколько выходных дней вместе со спортом. Соревнования по хоккею, футболу, боксу — лишь часть мероприятий, посвященных главному празднику страны. Одним из самых массовых стала легкоатлетическая эстафета, прошедшая в промышленной части города.