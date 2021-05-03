✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.05.2021

▫ В городском историко-краеведческом музее продолжает работу выставка, посвященная бывшему Главе Сосногорского района Валентину Стромцову. Он занимал эту должность 16 лет. Посетителям выставки предоставлена уникальная возможность узнать не только о трудовой биографии Валентина Стромцова, но и о том, какой личностью он был, чем запомнился не только коллегам, но и близким людям.

▫ В центральной библиотеке имени Якова Рочева прошло мероприятие под названием «Стихом и песней прославляем Коми край», посвященное 100-летию Республики Коми.

▫ Коллектив «Зиль-Зель» выступил в Санкт-Петербурге по приглашению представительства Республики Коми. Его сотрудники заметили ансамбль в Сыктывкаре во время Дней Сосногорского района.