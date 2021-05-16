✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.05.2021





▫ В Общественной приемной Главы Республики Коми по Сосногорскому району состоялась «прямая линия» с Главой МР «Сосногорск» — руководителем администрации Сергеем Дегтяренко.

▫ Неподалеку от поселка Вис установили временный знак «Географический центр Республики Коми». Инициатором выступил бывший руководитель сосногорского туристического центра «Вымпел», а ныне педагог дополнительного образования «Республиканского центра детей и молодежи» Вячеслав Камашев.

▫ Накануне Дня Победы активные сосногорцы могли провести несколько выходных дней вместе со спортом. Соревнования по хоккею, футболу, боксу — лишь часть мероприятий, посвященных главному празднику страны. Одним из самых массовых стала легкоатлетическая эстафета, прошедшая в промышленной части города.