В Республике Коми ветераны вневедомственной охраны продолжают получать поздравления с Днем Победы

Врио начальника отдела вневедомственной охраны по Усть-Вымскому району старший лейтенант полиции Денис Лебедев совместно с председателем совета ветерана ОМВД Василием Жабинец поздравили ветерана службы Галину Ивановну Велищук с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Гости пожелали Галине Ивановне крепкого здоровья, жизненной энергии и хорошего настроения. Офицеры вручили ветерану службы памятный подарок и цветы.

«Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний и добросовестный труд. Великая Отечественная война застала вас в юные годы, но несмотря на тяжелые испытания, Вы достойно преодолели тяготы военного и послевоенного времени. Для нас вы являетесь примером мужества и стойкости», — отметил старший лейтенант полиции Денис Лебедев.