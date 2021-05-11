ОНФ: кредиторы должны возмещать потери гражданину при мошенничестве с дистанционными займами

К предлагаемым новациям законодательства по добровольной блокировке оформления кредитов для защиты от мошенников необходимо добавить информирование граждан о запросах их данных в Бюро кредитных историй (БКИ), а также возмещение кредиторами моральных и материальных потерь пострадавшего от мошенничества, которое допустили сотрудники кредитной организации, полагает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В Госдуме подготовлены два законопроекта, которые позволят россиянам устанавливать добровольную блокировку на выдачу им кредитов, чтобы помешать таким образом мошенникам, сообщает РБК, получивший подтверждение заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты. Поправки в Гражданский кодекс РФ, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

«Проблема оформления кредитов и займов по утерянным паспортам или похищенным паспортным данным существует довольно давно. Мы ежегодно фиксируем пусть небольшой, но устойчивый рост количества таких обращений. Инструмент, позволяющий решить эту проблему, безусловно, необходим, и одним из таких решений может стать добровольный запрет на выдачу кредитов и займов. Вместе с тем мы считаем важным смотреть на проблему в комплексе и прорабатывать все ее особенности. Если мы говорим об очной выдаче заемных средств по поддельному паспорту, то это сегодня это довольно редкое явление и для злоумышленников нерентабельно – возможный куш значительно меньше последствий, которые неотвратимо наступают для преступников. Сейчас очная процедура выдачи кредита или займа предполагает идентификацию клиента, и просто паспорта уже недостаточно. Нужны сообщники из числа сотрудников, качественная подделка документа, проработанная схема сокрытия преступления. Это несколько довольно серьезных уголовных составов, и на такое идут отчаянные, но не очень умные люди», – рассказала Лазарева.

Она пояснила, что в основном мошенники, использующие чужие паспортные данные или похищенный документ, активно оформляют кредиты и займы в дистанционном формате. И в этом случае добровольный запрет вполне мог бы исправить ситуацию, но полностью проблемы не решит.

«Сейчас у Народного фронта в проработке инициатива об обязательном уведомлении субъекта кредитной истории о запросе его данных в БКИ независимо от наличия или отсутствия добровольного запрета на выдачу займов. Мы считаем, что заемщики вправе знать в уведомительном порядке о том, кто интересуется их кредитной историей, и, если это будет необходимо, потребовать объяснений у тех кредиторов, которым не было дано согласия на подобные запросы», – сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков».

«Кроме того, есть еще один аспект этой проблемы, о котором стоит помнить, – ответственность кредитора. Безусловно, при совершении подобных мошеннических действий кредиторов тоже признают пострадавшей стороной, поскольку они теряют деньги. Но человек, чьими данными воспользовались преступники, теряет гораздо больше. Он вынужден доказывать свою непричастность правоохранителям, кредиторам, исправлять кредитную историю, тратиться на юристов, представляющих их в судах. Между тем более 60 процентов подложных онлайн-займов оформляются сотрудниками кредитора или при их участии. На наш взгляд, было бы справедливо возлагать ответственность за некачественный подбор кадров, плохую работу служб безопасности кредитора и, очевидно, неработающие механизмы идентификации клиентов на самого кредитора, а не на граждан, которые даже не думали быть его заемщиками. Поэтому мы считаем, что в законодательстве следует прописать ответственность кредитора по возмещению всех потерь, моральных и материальных, которые понес гражданин, чьи данные были использованы злоумышленниками при дистанционной выдаче заемных средств», – предложила Лазарева.