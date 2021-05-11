Сотрудники воркутинского ОМОН провели тематическое занятие для кадетов

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудник воркутинского ОМОН провел урок мужества для кадетов общеобразовательной школы № 26.

Росгвардеец рассказал школьникам о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, героическом подвиге советского народа, а также самоотверженности воинов войск НКВД при освобождении Родины от немецко-фашистских захватчиков. Также в ходе беседы ребята узнали о задачах, стоящих перед специальными подразделениями Росгвардии, познакомились с историей отряда, его традициями и подвигами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В завершение встречи сотрудник ОМОН отметил, что важно знать и помнить героические страницы своей истории и свято чтить подвиг нашего народа.