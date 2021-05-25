Экономисты и айтишники стали лидерами по заявкам на конкурс проекта «Профстажировки 2.0»

Четвертый сезон конкурса студенческих работ, который проводит проект «Профстажировки 2.0», вышел на новый этап: студенты подали заявки на решение бизнес-кейсов от работодателей, до 15 июня им надо будет прислать готовые работы. В этот раз больше всего заявок поступило от тех, кто обучается по направлению «Экономика и управление», на втором месте среди желающих пройти стажировку в ведущих компаниях страны – программисты.

Эксперты проекта отметили, что в этом сезоне студенты активнее прежнего стараются использовать возможности, которые дает конкурс. Так, из 7,8 тыс. участников более 1 тыс. подали заявки на решение сразу нескольких кейсов – производственных задач от работодателей. Это позволяет студентам привлечь к себе внимание разных компаний, добавить себе в портфолио и резюме сразу несколько работ и иметь выбор, куда пойти на практику.

«У нас есть немало примеров, когда ребята стали победителями сразу по нескольким кейсам. В третьем сезоне магистрант Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Айастан Матыков получил возможность пройти стажировку сразу в двух крупных компаниях: АО «Российский экспортный центр» и АО «ДОМ.РФ». А студент Орловского государственного аграрного университета Александр Лансберг из разнообразных кейсов, которые опубликовала на платформе профстажировки.рф компания «Россети», выбрал стразу три и во всех трех стал победителем, предложив одно универсальное решение. На таких студентов работодатели обращают внимание в первую очередь, сейчас компании ищут самых активных и мотивированных», – подчеркнул руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Еще одним показателем растущего интереса студентов к возможности получить первый опыт работы благодаря стажировке стала скорость решения кейсов. Более 500 конкурсантов прислали готовые работы за месяц до дедлайна.

Всего на портале профтсажировки.рф представлено около 5 тыс. кейсов по 55 направлениям обучения. В четвертом сезоне от будущих экономистов и управленцев поступило 1679 заявок. На втором месте по количеству заявок оказались обучающиеся по направлениям «Компьютерные и информационные науки» и «Информатика и вычислительная техника» – 865 заявок. Будущие педагоги заняли третье место – 653 заявки. К конкурсу проявили большой интерес также обучающиеся по направлению «Сервис и туризм», юные юристы и машиностроители.

В Год науки наблюдается активный интерес студентов к научным кейсам, предложенным компаниями BIOCAD, «Уралкалий», «Уралхим», госкорпорациями «Роскосмос», «Ростех», «Росатом» и другими. Больше всего заявок поступило на научные кейсы по направлению «Профессиональная, научная и техническая деятельность» – 1714, «Образование» – 1442, «Деятельность в области информации и связи» – 1043, «Обрабатывающие производства» – 955.

Новое направление четвертого сезона конкурса – спецпроект «Волонтерство как стажировка». Он дает студентам возможность получить первый опыт работы по своей специальности в общественных организациях. Стартовав в конце марта этого года, спецпроект уже объединил вокруг себя крупнейшие российские НКО и институты развития. Его партнерами стали Ассоциация волонтерских центров, Российский союз молодежи, общественное движение «Волонтеры-медики», Российский Красный Крест, Общественная палата РФ, Агентство стратегических инициатив, Общероссийский народный фронт и другие. Студенты могли сделать выбор из почти 300 кейсов.

«Многие некоммерческие организации становятся работодателями федерального масштаба и ищут в свои региональные филиалы специалистов самого разного уровня, в том числе управленцев. И в отличие от крупных компаний в благотворительном фонде или некоммерческой организации вчерашний выпускник может уже завтра стать заместителем руководителя и начать решать конкретные задачи. Несколько сотен участников нашего конкурса взяли на себя роль первопроходцев и подали заявки на кейсы НКО», – сообщил Семин.