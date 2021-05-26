Военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии провели экскурсию для старшеклассников профильной смены «Авангард»

На базе Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась экскурсия для старшеклассников профильной смены «Авангард» Республиканского центра детей и молодежи.

Поприветствовал собравшихся экскурсантов заместитель командира по работе с личным составом подполковник Эренцен Монраев. «Служба в армии – почетная обязанность каждого гражданина. Желаю вам стать надежными защитниками Отечества, сознательными гражданами своей страны и патриотами нашей Родины», — отметил офицер.

Десятиклассники познакомились с вооружением воинской части, военной техникой, инженерными боеприпасами, инженерно-техническими средствами охраны, а также средствами радиационной, химической и биологической защиты. Затем ребята посетили музей Боевой славы, где узнали историю образования инженерных войск.