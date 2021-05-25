В Коми участники акции #МыВместе помогли женщине-ветерану из села Выльгорт получить необходимое лекарство

Участники акции #МыВместе — активисты Общероссийского народного фронта в Коми — помогли получить необходимое лекарство одинокой 86-летней женщине-ветерану, имеющей категорию «дети войны», из села Выльгорт Сыктывдинского района. Общественники также обратились в районный Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, чтобы соцработники взяли на контроль оказание помощи пожилому человеку.

Активисты ОНФ в Коми пояснили, что в республике на законодательном уровне принят статус «дети войны» — для родившихся и проживавших на территории СССР в период с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г. предусмотрен ряд дополнительной поддержки, в том числе по медицинскому обслуживанию.

Анна Коюшева стойкий человек, много пережила и не привыкла доставлять людям дополнительные заботы, поэтому в свои немалые годы старается самостоятельно справляться с визитами к врачу. Так, она посетила поликлинику и взяла необходимый рецепт для получения лекарства. Годы берут свое — при его выписке Анна Александровна не расслышала, что надо пройти еще в один кабинет, и сразу отправилась домой. Так получилось, что медики не проследили и не уточнили у пожилого человека, все ли ей понятно. Только потом выяснилось, что лекарства по рецепту получить в аптеке нельзя — не хватает необходимых дополнительных медицинских штампов. Снова добираться до поликлиники у ветерана уже не осталось сил, и женщина обратилась за помощью к участникам акции #МыВместе.

Представители Народного фронта пояснили, что пожилые ветераны в ходе акции взаимопомощи в период пандемии находятся на особом общественном контроле: любой сигнал отрабатывается до конца. Участники акции #МыВместе пришли к Анне Александровне домой с соблюдением всех санитарных мер, узнали подробности о ситуации и с рецептом направились в поликлинику в селе Выльгорт. В лечебном учреждении благодаря медикам активисты ОНФ решили все необходимые вопросы, в итоге с уже оформленным по всем правилам рецептом направились в аптеку и получили необходимое лекарство, которое и было доставлено ей на дом.

«Участники акции #МыВместе не оставили без дальнейшего внимания пожилого человека. Активисты ОНФ в Коми обратились в Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района с просьбой взять на контроль помощь одинокой женщине. Также призвали медиков местной поликлиники больше уделять внимание пожилым пациентам, лишний раз контролировать нахождение ветеранов в лечебном учреждении, чтобы исключить в дальнейшем сбои при оформлении рецептов. Отмечаем, что во время оформления рецепта общественники нашли понимание вопроса со стороны медработников. Пожилые граждане в период новой коронавирусной инфекции особенно нуждаются в помощи и поддержке», — отметила участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.