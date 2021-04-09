В Вуктыле росгвардейцы задержали мужчину, поджигавшего в подъезде имущество

В Вуктыле на пункт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал, отправленный местным жителем через подключенную к его телефону опцию «Мобильный телохранитель».

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на указанный адрес и заметил задымление в подъезде. Очевидец пояснил росгвардейцам, что увидел злоумышленника, поджигавшего имущество граждан в подъезде жилого дома по улице Печорской. Чтобы избежать последствий от противоправных действий незнакомца, молодой человек осуществил экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны посредством мобильного телефона.

Сотрудники Росгвардии вызвали пожарный расчет для локализации задымления. Мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.