В Усинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении телефона

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Усинск, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного пульта централизованной охраны сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов г. Усинска.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии опьянения, мешал покупателям, нарушал общественный порядок, на замечания продавца не реагировал и вел себя агрессивно.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны доставил жителя в территориальный отдел полиции, где при досмотре правоохранители обнаружили у него смартфоны. Позже было установлено, что ранее у одного из домов по ул. Молодежная злоумышленник нанес телесные повреждения женщине 1985 года рождения, похитил телефон и скрылся с места происшествия. Злоумышленником оказался житель Курганской области 1985 года рождения.

По данному факту проводится проверка.