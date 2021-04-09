Доступность льготных лекарств – в центре внимания Народного фронта

Владимир Путин на совещании с руководством правительства поручил кабмину довести до логического завершения работу по созданию федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях.

«Нужно, чтобы этот регистр не формально, а реально бы заработал. Ожидаемый срок – до конца года, и я прошу вас проконтролировать это и не затягивать с его созданием», – подчеркнул Президент.

Регистр внедрен с 31 декабря 2020 г. На 5 апреля 2021 г. в него загружены данные о 22,6 млн льготополучателей. Пока выверяются данные информационных систем Пенсионного фонда и субъектов РФ, это будет делаться до конца мая 2021 г. Еще идет отладка взаимодействия регистра с другими информационными системами, начата загрузка данных Пенсионного фонда о монетизации льгот. При этом еще не подключены к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации республики Бурятия, Крым, Камчатский, Приморский и Ставропольский края, Владимирская, Вологодская, Омская, Орловская, Свердловская, Тверская и Ульяновская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. В регистр должны быть загружены сведения о выписанных рецептах и отпущенных лекарствах, а также будут формироваться данные о текущей и прогнозной потребности для льготного лекарственного обеспечения. Незавершенность этих работ не позволяет приступить к комплексной оценке состояния льготного лекарственного обеспечения граждан. Ожидаемый срок завершения этих работ – конец 2021 г.

Проблема с получением льготных лекарств пока не решена. В рамках исполнения поручения Президента Народный фронт опросил 1,5 тыс. льготников. Две трети из них сказали, что сталкивались с проблемами при реализации рецепта в аптеке. 62% из них не смогли сразу получить лекарство. 30% – пожаловались, что им выдали меньшее количество препарата, чем было выписано в рецепте. Из-за заявительного характера формирования регистра есть риск, что часть пациентов не будет туда включена.

Председатель Координационного совета Общероссийского народного фронта по делам инвалидов Иван Бирюков: «Создание регистра – важный шаг в развитии системы льготного обеспечения льготников, в том числе людей с инвалидностью, необходимыми лекарственными препаратами. Сейчас наша общая задача – информирование граждан о существующих мерах поддержки, ведь большинство из них носит заявительный характер, то есть если человек не знает о той или иной мере, он просто не сможет ею воспользоваться. Повышение уровня информированности – не панацея, но важный инструмент борьбы за свои права. Его применение поможет и в преодолении барьеров в получении лекарств, которые пока, к сожалению, имеют место быть, например, при отказе врача выписать рецепт, при сложностях с реализацией рецепта».

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк заявил: «Создание единого регистра льготников – это только первый шаг. Льготники больше не делятся на федеральных и региональных, и это справедливо. Теперь можно подумать о создании единого обменного фонда лекарств, чтобы в случае необходимости можно было перераспределять препараты между регионами. Кроме того, просто необходима автоматизация процедур сопровождения рецепта, от момента его выписки до получения лекарства пациентом. Необходимо развивать региональный сегмент Единой государственной информационной системы здравоохранения с последующим полномасштабным переходом на систему электронных рецептов. В период пандемии коронавируса мы увидели, насколько это эффективно. Еще из плюсов отмечу выдачу рецептурных бланков льготникам на более длительный срок. Если раньше он составлял 30 дней, то сейчас 90.

Также Президент напомнил о создании фонда «Круг добра», который будет пополняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн руб. в год. «Мы планируем в этом году выделить 60 млрд за счет повышения налоговой нагрузки на некоторые группы населения, но, насколько я понимаю, 10 млрд уже выделено. Нужно, конечно, обеспечить реализацию всех планов в этом отношении. Собраны заявки на 983 детей, Татьяна Алексеевна, пожалуйста, настройте соответствующие структуры в правительстве и региональные на то, чтобы все это исполнялось в должном объеме и в ранее обозначенные сроки и чтобы объем средств, которые мы на это предусмотрели, дошел до этого фонда», – обратился глава государства к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В оказании лекарственной помощи людям с редкими заболеваниями при участии Народного фронта применяются новые механизмы. Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра», созданный по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, – один из них. Благодаря этому фонду одним из самых дорогих препаратов будут обеспечены дети со спинальной мышечной атрофией. Очень многие регионы, и среди них Алтайский край, не способны обеспечить всех нуждающихся детей препаратом «Спинраза». В региональных бюджетах просто нет таких денег. Лекарственное обеспечение одного пациента только в первый год лечения может потребовать до 45 млн руб. В связи с этим «Круг добра» для многих станет настоящим спасательным кругом.