В Троицко-Печорске сотрудник лицензионно-разрешительной работы рассказал жителям, как получить лицензию и разрешение на оружие

В Общественной приёмной Главы Республики Коми по Троицко-Печорскому району состоялась прямая линия по вопросам получения лицензии и разрешения на оружие. На вопросы граждан ответил инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы майор полиции Виктор Сергеев.

Офицер рассказал жителям района о возможности получения лицензий (разрешений) на приобретение, хранение и ношение огнестрельного, пневматического и газового оружия, а также об условии получения лицензий на частного охранника.

Виктор Сергеев напомнил гражданам о мерах по обеспечению сохранности оружия при его хранении, ношении и транспортировании. «Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Поэтому утрата предметов вооружения вследствие нарушения требований действующего законодательства может повлечь административную и даже уголовную ответственность», — подчеркнул сотрудник Росгвардии.

В завершение прямой линии майор полиции Виктор Сергеев отметил, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.