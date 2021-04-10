Алексей Фомин: «Если слушателя волнует звучание и есть реакция, значит я чего-то добился»

Алексей Фомин – композитор, музыкальный исполнитель. Мы пообщались с артистом о новом альбоме, вкусах и ближайших планах.

— Здравствуй, Алексей. Спасибо, что нашел время. Ты недавно выпустил два новых сингла. Насколько успешной ты лично оцениваешь свою работу по прошествии времени?

Алексей Фомин: Два трека вышли на лейбле «ONE Music» в Москве. В общей сложности работал месяц над каждым треком. Трек «Картинки прошлого» был записан за 20 дней. Много работал над звуком: у меня были вполне четко поставленные задачи, поэтому пытался добиться именно того звучания, которое я для себя определил. И это получилось. Было перепробовано много голосов фортепиано. При создании альбома учитывались мельчайшие нюансы аранжировки. Трек «На взлете» был записан позже за 18 дней. Также было перепробовано много различных голосов. В треке чувствуется разнообразие барабанов. На мой взгляд работы получились интересными.

— Новый альбом есть на физических носителях?

Алексей Фомин: Ограниченным тиражом на CD в подарочном оформлении вышел мой прошлый альбом «В быстром потоке». К сожалению новые синглы доступны только на цифровых платформах в Интернете. Откровенно говоря, спрос на cd диски заметно упал, но мне они по-прежнему нравятся.

— Ты записал порядка 70 треков, работу над каким из них до сих пор вспоминаешь как самую сложную?

Алексей Фомин: Среди самых сложных композиций стоит отметить «Позднюю осень», «В быстром потоке», «Тайны вселенной». Над ними я работал дольше обычного.

— А если бы тебе пришлось выбрать только одно из своих произведений как главное, какое бы ты назвал?

Алексей Фомин: «Опоздавшие слова». Этот трек меня волнует каждый раз, когда я его слушаю.

— Планируется ещё выпуск новых синглов?

Алексей Фомин: Думаю ближе к началу лета порадую своих поклонников новыми музыкальными релизами.

— Какое влияние на твой музыкальный путь оказали родители?

Алексей Фомин: У нас дома всегда была аппаратура, первый магнитофон, виниловый проигрыватель. Отец научил меня разбираться в электротехнике, слушать хорошую музыку. У нас была огромная фонотека — старые пластинки на 78 оборотов, виниловые, много катушек с записями. Все это звучало в нашем доме.

— Тебе интересно мнение и реакция слушателя на твое творчество?

Алексей Фомин: Я делюсь своими произведениями для того, чтобы слушатель мог найти что-то для себя в моей музыке. Если слушателя волнует звучание и есть реакция, значит я чего-то добился.

— Какой бы совет ты дал своим поклонникам?

Алексей Фомин: Всем жить максимально полной жизнью, побыстрее переживать неприятные моменты, быть добрее, любить животных. Слушать много хорошей музыки.