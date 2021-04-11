Народный фронт в Коми добивается бесперебойной доставки пенсий больным коронавирусной инфекцией

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились доставки пенсии на дом больной COVID-19 пенсионерке и инвалиду Светлане Хорошулиной в Ухте. Общественники столкнулись с вопиющим фактом – работники местного отделения «Почты России» отказались доставлять пенсию женщине, узнав о ее заболевании. Активисты ОНФ сразу же вмешались в ситуацию, после чего пенсию инвалиду доставили. Для предотвращения таких случаев общественники обратились в «Почту России» не только на республиканском, но и на федеральном уровне.

Острый сигнал активисты ОНФ получили от мужа Светланы Хорошулиной, Геннадия, инвалида-колясочника. Он сообщил, что сотрудники почты, отказавшиеся доставлять пенсию его жене из-за ее болезни, посоветовали оформить доверенность на родных для получения пенсии непосредственно на почте. Супругов удивило такое предложение. Оформление доверенности для них – дорогое удовольствие. Кроме того, необходимо, чтобы нотариус пришел на дом, а это очередь и длительное время. Но самое главное, муж пенсионерки – инвалид-колясочник и физически не может добраться до почты, а дочь Хорошулиных, на которую можно оформить документ, живет в другом городе. Продукты питания супругам помогают доставлять знакомые и соседи. Но после отказа в доставке пенсии у Хорошулиных не хватает денег на продукты, а также на оплату коммунальных услуг. Узнав об акции взаимопомощи #МыВместе в период пандемии, супруги обратились в Народный фронт.

Активисты ОНФ в Коми незамедлительно вышли на руководство «Почты России» в Ухте. Руководитель ухтинского почтамта Николай Черкашин пообещал разобраться в вопросе. Слово он сдержал: уже на следующий день Хорошулиной пенсия была доставлена на дом со всеми санитарными мерами предосторожности.

Во избежание повторения подобных случаев активисты ОНФ направили обращение в управление федеральной почтовой связи Республики Коми – филиал «Почты России» с просьбой взять на контроль по всему региону бесперебойную доставку пенсий больным с новой коронавирусной инфекцией, довести алгоритм действий в подобных ситуациях до сотрудников самых отдаленных подразделений. Кроме того, общественники обратили внимание на то, что такие случаи могут быть и в других регионах.

«Подключилась к этому вопросу. Пенсионеры, инвалиды – и так самые незащищенные категории граждан, получается, что они еще и без пенсии могут остаться. Это просто недопустимо! Случай в Республике Коми по отказу в доставке пенсии – сигнал о сбоях, которые должны быть исключены везде. В этом вопросе нельзя быть равнодушными, нельзя проходить мимо. Поэтому обращусь в центральный аппарат «Почты России» с просьбой взять вопрос на особый контроль по недопущению подобных случаев как в родной для меня Республике Коми, так и по всей стране», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, сенатор РФ Елена Шумилова.

Общественники сделали еще одно доброе дело. Пока решался вопрос с доставкой пенсии, активист ОНФ в Ухте Максим Майер на свои личные деньги купил набор продуктов питания и со всеми мерами противоэпидемической защиты передал его Хорошулиным.

Супруги Хорошулины искренне поблагодарили общественников за помощь в решении вопроса с пенсией и продуктовую поддержку.