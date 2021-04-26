«Подвиг села: Герои труда» в социальных сетях и памяти потомков

Российский союз сельской молодежи при поддержке Народного фронта запускает в социальных сетях акцию «Подвиг села: Герои труда». Она приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами людей труда. Основная цель акции – сохранение исторической памяти и воспитание в молодом поколении уважения к трудовой доблести.

Все желающие поддержать инициативу могут публиковать посты о трудовых буднях их родственников в период Великой Отечественной войны или в послевоенное время, сопровождая публикации фотографиями. Хештеги акции – #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ.

«В этой акции мы, прежде всего, делаем акцент на трудовом подвиге россиян. Наши люди всегда отличались трудолюбием и упорством. Именно благодаря этим качествам наша страна смогла пережить все тяжелые времена и снова стать великой. Молодежь должна знать о трудовых подвигах своих предков и передавать эти истории следующим поколениям», – считает член Центрального штаба Народного фронта, председатель РССМ Юлия Оглоблина.

«Конкурс Российского союза сельской молодежи продолжает череду мероприятий Всероссийского просветительского проекта «Трудовая доблесть России», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. – Вспоминая трудовой подвиг нашего народа, ребята осознают и то, как их личный вклад в общее дело нужен родине. В марте в более чем 2000 колледжей, техникумов, вузов прошел «урок трудовой доблести». По инициативе Народного фронта, при поддержке Минпросвещения его организовал Институт развития профессионального образования. И мы все вместе намерены в этом году продолжить чествовать героев труда с целью формирования у молодежи патриотизма и достойной гражданской позиции».

7 мая в Музее Победы на Поклонной горе пройдет презентация проекта «Подвиг села: герои труда». Это и будет стартом акции в социальных сетях, которая продлится с мая по сентябрь 2021 г.

Наиболее яркие публикации экспертное жюри отберет для презентации на тематических фотовыставках, которые пройдут в течение 2021 г. на различных площадках.

Термин «герой труда» появился в 1921 г. и употреблялся в грамотах, которые предприятия вручали своим передовым рабочим с большим трудовым стажем. Позднее, в 1927 г., учредили звание «Герой труда». Оно присваивалось гражданам РФ, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет, за заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. В 1991 г. вместе со всей наградной системой СССР было упразднено и звание «Герой социалистического труда». В 2013 г. по инициативе Общероссийского народного фронта Президент России подписал положение о возрождении награды.