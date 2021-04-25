ЦЛРР напоминает об основах безопасного обращения с оружием и правилах его хранения

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 23 правонарушения в области оборота оружия, изъято 7 единиц охотничьего оружия. Рассмотрено 476 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

В преддверии сезона охоты служба лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии напоминает об основах безопасного обращения с оружием и правилах его хранения.

Нельзя стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели. При заряжании, разряжании оружия его следует направлять стволами вверх или в землю, в сторону от других лиц.

Также запрещается охота ближе двухсот метров от жилья. Владельцы оружия обязаны обеспечить его сохранность, за утерю оружия они подлежат привлечению к административной ответственности.