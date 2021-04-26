Народный фронт рассмотрел перспективы повышения доступности лекарственного обеспечения

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» провели круглый стол «Повышение доступности лекарственного обеспечения» с участием представителей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, различных министерств и ведомств. Рекомендации по итогам круглого стола Народный фронт направит в Администрацию Президента РФ и Правительство России.

«Президент в 2013 году поручил мониторить реализацию стратегии лекарственного обеспечения до 2025 года, в 2014 году правительство приняло постановление о развитии фармацевтической отрасли, которая в 90-х годах столкнулась с кризисом разрушения советских промышленных связей. Это привело к отсутствию ингредиентов для лекарств и зависимости от зарубежных фармкомпаний. За прошедшее время сделано немало, однако многое еще предстоит сделать. Предстоит работа по обеспечению препаратами по наиболее затратным нозологиям, расширению перечня жизненно важных лекарств, Минпромторг должен создать отечественные препараты не только по орфанным заболеваниям, чтобы деньги на них не утекали за рубеж, нужно отладить запущенный в конце прошлого года регистр пациентов-льготников», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева пояснила, что регистр создается для повышения эффективности управленческих решений и планирования лекарственного снабжения: «Сейчас в него включено более 14 миллионов 276 тысяч федеральных льготников и 9 миллионов 289 тысяч региональных льготников. Сейчас регистр дополняется информацией по реальному обеспечению пациентов лекарственными препаратами с указанием источников финансирования, включая данные по назначенным и отпущенным лекарствам. Дорожная карта предусматривает, что эта работа завершится летом».

По словам Семечевой, в ряде регионов наблюдается существенная разница в снабжении жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП). Так, федеральный список из 700 препаратов на региональном уровне могут сократить до 300. Регистр позволит оценить количество необеспеченных препаратами пациентов. В этом году на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появится система информирования льготников о положенных им бесплатных препаратах.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова сообщила, что в прошлом году общее финансирование льготного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 г. увеличилось на 9,5% и на региональном уровне – на 16,5%. «На сегодня в России 11 тысяч отсроченных рецептов – это 0,09 процента. Однако картина не во всех регионах одинакова. Значительная отсрочка рецептов выявлена в Еврейской автономной области, Владимирской и Орловской областях, Республике Калмыкия. При этом закупаются препараты, которые не реализуются по рецептам и уходят в запас. Здесь должны правильно определяться потребности и заявки, проблемы возникают из-за неправильной системы планирования», – уточнила Самойлова.

Рошаль отметил, что непонятно, почему в ближайших друг к другу регионах наблюдается значительная разница в статистике реализации рецептов и формирования запасов. Этого не должно быть, подчеркнул он.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентских организаций Ян Власов рассказал, что в некоторых регионах для улучшения статистических показателей могут искусственно занижать количество рецептов. Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин отметил, что нужно проводить мониторинг в регионах по детализации рецептов, к которому могут в дальнейшем подключиться эксперты ОНФ. По мнению Говорина, формирование реестра льготников позволит улучшить ситуацию, которая в большинстве регионов является неудовлетворительной. Самойлова добавила, что в будущем новая система маркировки лекарств позволит автоматически мониторить наличие препаратов с отслеживанием всех поставок и остатков, но пока половина лекарств еще остаются немаркированными. Руководитель Росздравнадзора напомнила, что новая система маркировки была запущена в середине 2020 г.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев сообщил, что ведомство провело проверку 14 тыс. цен на препараты по списку ЖНВЛП: «В результате семь тысяч цен были понижены в среднем на 30 процентов. Были даже рекорды снижения на отдельные препараты в десять раз – с 2500 до 250 рублей за лекарство. Общая расчетная экономия составила 35 миллиардов рублей. Постепенно решается проблема с замораживанием закупочных цен, которые были установлены еще в 2010 году. Из-за инфляции производители отказывались от участия в закупочных аукционах. Были принято постановление об индексации цен, в закупки вернулись 32 версии 11 лекарственных препаратов. 1 июня ценовые изменения окончательно вступят в силу».

Нижегородцев подчеркнул, что цифровизация систем закупок и учета льготников должна обязательно быть основана на верифицированных и проверенных данных, а 44-й федеральный закон о госзакупках нуждается в совершенствовании с точки зрения упрощения процедур госзакупок.

Нижегородцев согласился с предложением Рошаля о необходимости перейти к уведомительной процедуре регистрации препаратов в Федеральной антимонопольной службе.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентских организаций Ян Власов рассказал о проблеме перебоев госзакупок новых инновационных лекарственных препаратов, которые не имеют пока аналогов. Нижегородцев ответил, что это связано с организационной проблемой планирования закупок. ФАС ранее рекомендовал Минздраву заключать контракты по таким препаратам не ежегодно, а на несколько лет вперед. Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев поддержал идею заключения таких долгосрочных контрактов, но подчеркнул, что «хотелось бы большей прозрачности условий» их заключения.

Начальник отдела департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Екатерина Шикина уточнила направления промышленной политики в фармацевтической отрасли: «Если стратегия-2020 была нацелена на импортозамещение, то стратегия-2030 уже нацелена на два вектора. Первый – инновационный, то есть развитие своих собственных востребованных и перспективных препаратов. Второй – импортозамещение в соответствии с реальной потребностью населения в лекарственных препаратах.

Семечева уточнила, что данные о потребностях будут представлены Минпромторгу к концу года. Шикина сказала, что после этого потребуется не меньше года для налаживания соответствующей работы производителей лекарств. Рошаль в ответ на это привел пример ускорения работы фарминдустрии в условиях пандемии, когда такой цикл подготовки сократился по времени во много раз.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук обратил внимание экспертов на нерешенную проблему импортозамещения лекарственных субстанций.

«Мы закупаем ежегодно импортные лекарства в больших количествах одного и того же наименования. Что мешает Минпромторгу, изучив вот эту базу, понимая эту базу, заняться разработкой своих медицинских субстанций, чтобы выйти на импортозамещение? Ничего. Желания нет у Минпромторга – либо маржи не хватает, либо интерес другой. Вот какой вывод простой. Потому вы (обращаясь к Рошалю. – Прим. ред.) правильно настаиваете: когда они будут чего-то делать? Никто сегодня не мешает заняться импортозамещением субстанций, которых у нас нет, вкладывать деньги, чтобы из них потом фармпредприятия могли делать лекарства. Никто не мешает. Не хотят», – подчеркнул Мохначук.

Его поддержала в этом президент МРОО «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, которая указала и на отсутствие финансирования научно-исследовательских работ для разработки новых препаратов. Рошаль призвал Минпромторг активнее развивать разработки препаратов по лечению спинально-мышечной атрофии, стимулируя для этого конкуренцию фармпроизводителей. Сейчас зарубежный препарат Россия вынуждена закупать по 150 млн руб. за инъекцию.

Директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» Виктория Рашина указала на проблему отсутствия четкой маршрутизации заявок, подаваемых родителями детей с СМА. Родители, по словам Рашиной, не получают ответов и обратной связи после подачи заявок.

Заместитель директора департамента аудита здравоохранения и спорта Счетной палаты России Антон Устюгов рассказал о выявленных ведомством проблемах лекарственного обеспечения, в числе которых выделены недостатки нормативно-правового регулирования на региональном и федеральном уровне, отказы от льготного снабжения лекарствами в пользу денежного возмещения, отсутствие единой методологии расчета потребностей пациентов. Устюгов заявил, что в этом году Счетная палата проверит соблюдение прав застрахованных по системе ОМС, а также расходование средств на первичное звено медико-социальной помощи и ее информатизацию.

Заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин сообщил об эксперименте с Минздравом по доставке препаратов напрямую от производителей в госпитальный сегмент: «Благодаря прямой логистической цепочке была обеспечена доставка в 163 учреждения, при этом за счет отлаженных маршрутов экономия на доставке достигала 50 процентов. В целом экономия на логистическом масштабе может достигать десяти процентов от стоимости препарата».

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная Гильдия» Елена Неволина отметила, что почта может быть «большим подспорьем» в той местности, где отсутствуют аптеки и курьерские компании. Она обратила внимание на проблему безрецептурной продажи лекарств: «Большая часть населения идет в аптеки, а не к врачам, у которых крайне отрицательное отношение к самолечению. Аптеки отпускают рецептурные препараты без рецептов, а врачи не выписывают рецепты, вместе с тем указывая препараты в рекомендациях своим пациентам. Рецепты – это профиль безопасности. Нельзя принимать рецептурные лекарства без наблюдения врача. Поэтому надо проверять выполнение приказов об оформлении рецептов. При этом нужно максимально упростить оформление медицинских бланков с учетом загрузки врачей, а вопросы электронного оформления рецептов включить в программы подготовки медработников. Сейчас же бумажный рецепт может быть признан неправильным даже из-за ошибки в латинском написании лекарства, которое обязательно указывается. Необходимо отказываться от этого усложнения работы врачей».

Член регионального штаба ОНФ в Ульяновской области, врач-психиатр ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» Павел Белогубов сообщил о региональной проблеме перебоев с обеспечением психотропными препаратами. Поскольку старая областная аптечная сеть обанкротилась, появилась новая ульяновская городская аптечная сеть, которая не прошла дорогостоящее лицензирование для работы с психотропными препаратами.

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева указала на задержки получения льготниками лекарств по рецептам из списка ЖНВЛП, которые составляют от двух дней до двух недель.

Руководитель Федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России Елена Максимкина призвала экспертов ОНФ проводить проверки совместно с представителями фармацевтических ассоциаций, которые бы помогли прояснить нюансы ценообразования. Максимкина выступила за совершенствование программы госзакупок. По ее данным, сейчас 70% населения покупают лекарства за свой счет.

Власов считает, что проблемы лекарственного обеспечения связаны с непросчитанностью «законченного случая» лечения с учетом клинических рекомендаций. Заместитель директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов России Юлия Ломейко подтвердила, что ФОМС в расчете «законченного случая» столкнулся с проблемой отсутствия полного комплекта клинических рекомендаций.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев призвал Минздрав обратить внимание на несостоявшиеся госзакупки лекарств, из-за которых пациенты не получают необходимого лечения: «В первом квартале 2021 года мы зафиксировали 25 тысяч таких процедур. Надо проанализировать, сколько закупок не состоялось из-за отсутствия препаратов, проанализировать объемы. Пациенты остаются без лекарств, критически важно не потерять время и пройтись по закупочным процедурам». Семечева пояснила, что такая проблема часто возникает из-за некорректного определения актуальных цен регионами.

Кроме того, Алексеев и Власов выступили за демонополизацию аптечного рынка крупными федеральными аптечными сетями. «Нужно поддержать законопроект, который сейчас рассматривается Госдумой, по ограничению на рынке доли крупных федеральных сетей, речь идет о 20 процентах. Еще одной проблемой лекарственного снабжения является то, что 90 процентов отечественных препаратов производятся из иностранных субстанций, а это означает, что из-за курса валюты они будут дорожать. Поэтому надо создавать отечественные субстанции для самых потребляемых препаратов», – сказал Алексеев. «Вопрос субстанций надо решать в ручном режиме. Чем быстрее, тем лучше», – подчеркнул Рошаль.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Подмосковье Юлия Белехова указала на необходимость повышения размера налогового вычета по НДФЛ, который не менялся с 2008 г.: «Размер вычета по-прежнему ограничен суммой 120 тысяч рублей, то есть максимальный годовой возврат по НДФЛ на лечение и покупку лекарств составляет всего 15,6 тысячи рублей, мы хотим увеличить сумму до 250 тысяч рублей, то есть возврат в таком случае составит 32,5 тысячи рублей. При этом нужно предоставить право получения вычета в течение трех лет, а срок камеральной проверки сократить до одного месяца. Это сделать вполне реально. При этом граждане должны быть проинформированы о налоговом социальном вычете. Сейчас о нем не знают 84 процента россиян».

Руководитель департамента экспертно-аналитической работы в социальной сфере Исполкома ОНФ Дмитрий Цвич сообщил о результатах опроса общественного мнения, который Народный фронт провел в марте-апреле 2021 г.: «В нем участвовали более 1,5 тыс. респондентов. 65% опрошенных указали, что сталкивались с проблемами получения рецепта: отказом врача, длительным ожиданием приема, предложением аналогов, а не оригинальных лекарств. 62% заявили о проблеме отсроченного обслуживания по рецептам».

Детальные результаты опроса и материалы круглого стола будут направлены в Правительство России. Советник департамента социального развития экспертного управления Президента РФ Павел Крупнов и референт секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Наталья Лихацкая, участвовавшие в круглом столе, запросили соответствующие справочные материалы.