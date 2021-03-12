✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.03.2021

▫ На 97 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Леонид Тулубенский. В ряды Вооруженных сил Леонид Иванович был призван в январе 1943 года. В годы Великой Отечественной служил в действующей армии в воздушно-десантных войсках.

▫ Сосногорский газоперерабатывающий завод — предприятие, с которым тесно связана история муниципалитета. Именно с него началось развитие Сосногорска как промышленного центра газоперерабатывающей промышленности. На минувшей неделе Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко посетил предприятие с рабочим визитом.

▫ На минувшей неделе в столице региона прошли Дни культуры Сосногорского района. Наш муниципалитет стал восьмым по счету, представившим свою культурную программу в рамках празднования 100-летия Республики Коми.