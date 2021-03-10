✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.03.2021

▫ Накануне одного из самых любимых праздников весны ГДК «Горизонт» распахнул свои двери для ценителей музыки. В рамках Северного гастрольного тура в нашем городе выступили самые знаменитые солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми с программой «Весна идет!»

▫ Юным сосногорцам рассказали о том, как быть здоровыми и свободными. Интерактивная игра, посвященная вредным и полезным привычкам, состоялась на минувшей неделе в стенах городского Дома детского творчества.

▫ «Прямая линия» по вопросам выполнения норм ГТО прошла в Общественной приемной Главы Республики Коми по Сосногорску на минувшей неделе.