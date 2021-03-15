2021 03 15 Вести Тимана Сосногорск

▫ В Сосногорске состоялась ежегодная конференция работников культуры, гостями которой стали Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко, заместитель руководителя администрации Сосногорского района Наталья Кирсанова и директор Национальной библиотеки Республики Коми Алексей Просужих.

▫ Команда сосногорской 4-й школы по мини-футболу вошла в тройку лучших на республиканском турнире. В этом году соревнования прошли в Ухте. Участники – спортсмены со всего Коми региона – победители муниципальных этапов.

▫ В минувшую субботу жители Сосногорска снова присоединились к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В этом году стадион «Черемушки» собрал более полутора тысяч горожан.