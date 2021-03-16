В Нижневартовске завершен ремонт часовни

Завершился ремонт храма-часовни на городском кладбище. Это один из подшефных объектов компании «Нижневартовскстройдеталь». Сегодня председателю Думы Максиму Клецу и председателю думского комитета по социальным вопросам Павлу Ларикову директор предприятия Роман Одокиенко рассказал о том, что было сделано и какие планы на ближайшее будущее.

Храм-часовню на кладбище начали возводить по инициативе первого директора компании «Нижневартовскстройдеталь» Евгения Куропаткина в 2006 г. Куратором проекта назначили Романа Одокиенко. Все эти годы храм находится на особом контроле у строителей. Сейчас здесь завершили текущий ремонт. Несколько недель кропотливой работы позади. В часовне полностью обновили внутреннее пространство – побелили стены, потолок, очистили от копоти алтарь.

«Это значимый объект, который не приносит доходов, но он очень необходим. Отрадно, что ваше предприятие не только считает прибыль, но и занимается социальными проектами. Те традиции, которые в свое время заложил Евгений Иванович Куропаткин, вы продолжаете. Часовня востребована. Спасибо за вашу работу! Я думаю, что это не последнее доброе дело, которое компания делает для Нижневартовска и его жителей», – отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец.

«Это, действительно, важный объект. Сюда многие приходят со своим горем, печалью… И очень хорошо, что есть место, где можно постоять у алтаря, помолиться… Нижневартовцы выражают слова благодарности за то, что есть такие люди, которые поддерживают благие начинания», – сказал председатель комитета по социальным вопросам Думы города Павел Лариков.

В ближайшее время строители планируют решить вопрос с отоплением в храме.

«Дело в том, что изначально оно здесь не предполагалось. Это была часовня временного пребывания для отпеваний. Но мы все же поставили калориферы, так как зимы у нас очень холодные. Сейчас принято решение, что это будет действующий храм, где регулярно будут проводить службы. Поэтому и встал вопрос с постоянным отоплением. Будем думать, как его решить. В принципе, это вполне возможно», – рассказал журналистам генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко.