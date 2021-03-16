В Сыктывкаре сотрудники ОМОН почтили память погибшего бойца отряда

В Сыктывкаре сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми почтили память боевого товарища, старшины милиции Андрея Ложкина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике.

«Личный состав отряда хранит память о своих боевых товарищах, помнит и гордится их подвигами. Мы должны передавать наши традиции молодым бойцам», – отметил заместитель командира ОМОН по работе с личным составом полковник полиции Иван Зджанский. По традиции сотрудники и ветераны спецподразделения возложили цветы к могиле бойца и почтили его память минутой молчания.

Милиционер-водитель моторизованного взвода ОМОН МВД Республики Коми старшина милиции Андрей Ложкин погиб 16 марта 2000 года в зоне вооруженного конфликта на территории Северо-Кавказского региона от пулевого ранения. За профессиональное мастерство, проявленное при исполнении служебного долга по разоружению бандформирований и наведению конституционного порядка в Чеченской Республике в период с сентября по декабрь 1999 года, он был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». За смелость и отвагу, проявленные при выполнении служебных задач в Чеченской Республике, Андрей Васильевич Ложкин награжден Орденом Мужества посмертно.