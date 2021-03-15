Военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в игре «Зарница» с учащимися гимназии №1

В рамках патриотического воспитания молодежи военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница» среди школьников Гимназии №1.

Гимназисты 1-4 классов мужественно преодолевали этапы игры и состязались за звание лучшего. Настрой у ребят был самый боевой. Росгвардейцы и волонтеры оказывали помощь ребятам в прохождении станций и контролировали точность выполнения заданий.

На станции «Снайпер» команды искали опасные предметы, которые были спрятаны на школьной территории. На «Тарзанке» школьники преодолевали препятствие в виде обрыва. На станции «Веревочный парк» ребята проходили над поверхностью земли, проявляя координацию, выносливость и ловкость. Кроме того, для участников игры был организован смотр строевой подготовки, где команды показали различные строевые упражнения. Оценивал ребят в строевой подготовке старший помощник начальника отделения по работе с личным составом майор Максим Сергеев.

Также в программе «Зарницы» для ребят выступил кинолог с дрессированной собакой породы бордер-колли, которая выполняла различные команды — танцевала, прыгала, приносила кольцо. Самой шумной и дружной стала станция «Полевая кухня», ребята с большим удовольствием отведали солдатскую кашу и делились впечатлениями от игры.

В завершение «Зарницы» майор Максим Сергеев вручил победителям и участникам игры дипломы.