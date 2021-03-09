В Нижневартовске строят новый детский сад-ясли

В Нижневартовске скоро на один детский сад-ясли станет больше. Место прописки дошкольного учреждения – 26 квартал, ул. Салманова, д. 3. Сейчас на объекте работают строительные бригады.

Детский сад-ясли разместится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 человек. Здесь планируют открыть 9 групп для детей от 2 месяцев до 3-х лет. Как отметил председатель Думы города Максим Клец, в новых микрорайонах живет много молодых семей, поэтому сад будет очень востребованным, тем более что он находится в шаговой доступности.

Строительством дошкольного учреждения занимается ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Как рассказал директор компании Роман Одокиенко, мастера стараются сделать максимально комфортные условия пребывания в саду: наружные стены утепляются эффективным материалом, в спальнях и группах будут теплые полы, а вместо громоздкого шумного оборудования вентиляции – современная конструкция. В саду предусмотрена автоматизированная система охраны и ограничения несанкционированного доступа. Здесь также установят видеокамеры.

По проекту готовят отдельный медицинский кабинет, постирочную с гладильной и кладовой чистого белья, комнаты персонала и др. Приготовление пищи в саду не предусмотрено. Готовое питание будут доставлять в буфеты и распределять по группам.

«Мне понравилось современное планировочное решение. Предусмотрены все возможности для организации занятий и отдыха малышей, площадки для прогулки детей на улице, а также готовятся пристроенные крытые светопрозрачные веранды, что очень удобно. Уверен, что после того, как работы завершат, здесь будет и красиво, и комфортно», – поделился своим мнением председатель комитета по социальным вопросам Думы Нижневартовска Павел Лариков.

Сейчас рабочие перешли к внутренней отделке помещений. Завершить объект строители планируют летом.