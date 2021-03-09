Офицер Росгвардии принял участие в церемонии открытия мемориальной доски памяти Станислава Целина

В Выльгортской школе № 2 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти офицера ФСБ России Станислава Целина, погибшего при выполнении служебного долга в Чечне. Почетными гостями мероприятия стали представители Управления Росгвардии по Республике Коми, регионального ФСБ, ветераны боевых действий и друзья героя.

Станислав Целин родился 27 февраля 1975 года в деревне Бакур Ижемского района Коми. С ноября 2002 года проходил службу в органах ФСБ. Станислав неоднократно выезжал в служебные командировки в Чечню. 31 декабря 2004 года при проведении оперативно-боевой операции в Старопромысловском районе Грозного Станислав Целин получил пулевое ранение, от которого скончался. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу офицер награжден двумя орденами Мужества: первым в — 2000 году и вторым — в 2005 году (посмертно).

«Мы отдаем дань уважения героям, которые шагнули в бессмертие. Память о них навсегда останется в наших сердцах», — отметил помощник начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республики Коми капитан Михаил Чернивский.

В память о погибшем герое была объявлена минута молчания, после чего участники торжественной церемонии возложили к мемориальной доске цветы. Именем Станислава Целина назвали и школьный кадетский отряд. В завершение мероприятия школьникам вручили удостоверения, отличившимся кадетам были присвоены воинские звания.