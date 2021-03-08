Активисты ОНФ в Коми поздравили женщин Сыктывкара с 8 Марта

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми поздравили жительниц Сыктывкара с Международным женским днем 8 Марта и подарили им букеты цветов. Общественники также призвали всех мужчин включиться в процесс поздравления женщин.

Общественники подарили праздничное настроение одиноким пенсионеркам, которым ранее оказали помощь в рамках акции #МыВместе. А также женщинам, которые находятся на рабочем посту: кондукторам пассажирских автобусов и медикам Сыктывкарской скорой помощи.

Представители ОНФ в Коми подарили женщинам букеты из тюльпанов и мимоз. Общественники сказали много теплых слов, пожелали здоровья и счастья.

Активисты Народного фронта выразили особую благодарность женщинам-кондукторам и женщинам-медикам, которые трудятся, обслуживая пассажиров и спасая здоровье и жизни взрослых и детей.

Женщины выразили искреннюю благодарность общественникам за цветы и поздравления.

«Спасибо большое очень приятно в этот день такое внимание», — сказала сотрудница Сыктывкарской скорой медицинской помощи Анна Чупрова.

«Очень спешим на вызов. В такой момент очень неожиданно получить такой приятный подарок. Спасибо!», — поблагодарила коллега по скорой помощи Юлия Лихачева.

«Активисты Народного фронта подарили мне цветы. Неожиданно и приятно. Спасибо большое!», — сказала кондуктор пассажирского автобуса Любовь Тихомирова.

Пенсионерка Любовь Южакова отметила, что ей очень приятно, что общественники не забывают о пожилых и одиноких людях.

«Настоящая весна на Земле приходит только благодаря женщинам. Вы — свет, радость, красота. От лица всех мужчин — активистов ОНФ в Коми поздравляю вас, дорогие женщины, с праздником 8 марта! Пусть в вашей жизни и душе всегда будет весна!» — пожелал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.