ОНФ в Коми призвал власти Ухты ликвидировать мусорные завалы у площадок ТКО в поселке Дальний

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми обратились к руководству Ухты с просьбой принять меры по прекращению загрязнения территорий вокруг контейнерных площадок твердых коммунальных отходов (ТКО) в городском поселке Дальний. С жалобой в ОНФ обратились местные жители.

«Я обращался в Роспотребнадзор и даже в Министерство ЖКХ России, результат нулевой. Остались вы и администрация президента», — посетовал местный житель Анатолий Переуда.

Больше всего жалоб от граждан поступило на площадку ТКО в поселке Дальний у дома № 3 на улице 40 лет ГВФ. По их словам, администрация формально реагирует на просьбы привести это место в соответствие с санитарными нормами.

Жители отметили, что при погрузке мусора в контейнеровоз он просыпается, а после ветром и собаками разносится по близлежащим территориям. Сами контейнеры находятся в ужасном состоянии, крышки не закрываются. «Это просто какой-то позор, неужели нельзя организовать работу требуемым образом?» — недоумевают люди.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми обратились к главе Ухты – руководителю администрации Магомеду Османову. Общественники сопроводили обращение фотографией мусора вокруг контейнеров в Дальнем.

«Призываем руководство Ухты принять все меры по наведению порядка с мусором в поселке Дальний. Просим привлечь к решению вопроса как управляющие организации многоквартирных домов, так и регионального оператора по обращению с ТКО – компанию «Региональный оператор Севера». Считаем, что администрация Ухты может оперативно принять меры, ведь главная база и головной офис регионального оператора ТКО базируются в Ухте», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Представители Народного фронта отметили, что ситуация с мусором и состоянием контейнерных площадок в Дальнем взята на общественный контроль. В дальнейшем эксперты ОНФ проведут дополнительный мониторинг.