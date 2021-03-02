Наталья Соколова: развитие природоохранных проектов и экопросветительских инициатив нужно начинать на местах

Местным сообществам в регионах России целесообразно разработать и представить программы экопросвещения под региональные и местные составляющие нацпроекта «Экология». Так считает председатель правления АНО «Равноправие», руководитель секции «Экология и природопользование» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по АПК и природопользованию Наталья Соколова. С предложением она выступила на заседании постоянной профильной комиссии Ассоциации «Всероссийская развития местного самоуправления» (ВАРМСУ) по проекту «Экология», в которую вошла, представляя город Санкт-Петербург.

Заседание Комиссии открыли Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский и председатель Комиссии по проекту «Экология», Заместитель председателя Комитета СФ по АПК и природопользованию Елена Зленко. Эксперты отметили, что основными приоритетами, которыми в планировании работы будет руководствоваться Комиссия, станут Указы Президента России Владимира Путина о национальных целях развития РФ, проект Основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления и «Зелёный» раздел проекта Стратегии социально-экономического развития РФ. Реализация всех этих документов рассчитана на период до 2030 года.

В ходе выступления Соколова напомнила, что забота об окружающей среде, ресурсосбережение и развитие экопросвещения входят в стратегические приоритеты экологической политики, определённые президентом. Они закреплены в Конституции РФ и озвучены в Послании главы государства Федеральному собранию. Кроме того, по распоряжению Правительства РФ с 2018 года одними из важнейших стратегических целей страны являются ресурсосбережение, максимальное вовлечение отходов во вторичную переработку и создание национальной инфраструктуры обработки.

«Твердая позиция и цель первых лиц страны сохранить богатые природные ресурсы и здоровую окружающую среду резонируют и со стремлением жителей России», – подчеркнула Соколова, сославшись на статистику соцопроса Левада-Центра, проведенного в 2020 году. По данным исследования, 48% участников выбрали «загрязнение окружающей среды» как одну из наиболее опасных угроз, с которыми может столкнуться человечество в 21 веке.

Поэтому работа по реализации экологических природоохранных и просветительских проектов нарастает, в том числе при участии муниципальных и региональных исполнительных органов власти. «Успешная реализация таких проектов возможна только при наличии высококвалифицированных кадров, поэтому очень важно уделять внимание развитию профессионального профильного образования. Так, в настоящее время создана рабочая группа, в том числе при участии членов Научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования, по разработке концепции экологического образования», – заявила эколог Соколова.

Она добавила, что на сегодняшний день более, чем в 12 регионах страны уже действуют законы об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры. Почти во всех субъектах приняты постановления администрации или правительства, касающиеся вопросов экологического образования.

Соколова также напомнила о важной роли всенародных экопросветительских проектов, которые уже развиваются в стране. Один из них – Всероссийский Экодиктант – прошёл в ноябре 2020 года, собрав 2.8 млн участников в 85 регионах России и за рубежом.

«Опорой Экодиктанта стали региональные министерства, ведомства, детские эколого-биологические центры, которые проявили инициативу и организовали участие жителей субъектов в оффлайн-формате на заранее организованных площадках и в режиме онлайн на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС», – напомнила Соколова.

Как руководитель секции «Экология и природопользование» Экспертного совета при Комитете СФ она отметила, что работа по экопросвещению и развитию экологического образования продолжится в рамках Экодиктанта. В 2021 году он получит статус международного проекта и пройдет 14-18 ноября. Также экоинициативы найдут своё отражение в таких проектах, как Всероссийский конкурс эковолонтерских проектов «Волонтеры могут все», Всероссийский конкурс экологических рисунков и других.