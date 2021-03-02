В Хамовниках появится новый центр спортивной медицины — Лёвкин

В Центральном административном округе столицы начались работы по возведению Научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, общая площадь здания, которое должно появиться на Зубовском Бульваре, составляет 5,8 тысяч квадратных метров.

«Инвестором-застройщиком центра выступает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В здании планируется разместить водолечебное отделение, консультативно диагностическое отделение, отделение физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическую лабораторию, блок административно-бытовых и служебных помещений, отдел по научной работе, а также буфет на 25 посадочных мест. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену», — отметил Сергей Лёвкин.

По словам Сергея Лёвкина, по окончании строительства инвестор планирует передать новый центр в собственность городу, после чего туда переедет врачебно-физкультурный диспансер № 5 Департамента здравоохранения города Москвы.

Как ранее заявил Мэр Москвы Сергей Собянин, с 2011 года в Москве построили около 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. В Адресной инвестиционной программе на 2021–2023 годы запланировано строительство более 60 объектов здравоохранения.

По словам С. Собянина, в столице идет не только новое строительство, но и технологическое обновление медицинских учреждений.

«Огромная программа превращения старых, 40–50-летней давности поликлиник, морально и физически устаревших, в новые, современные поликлиники, отремонтированные по новым стандартам, включающим в себя и внешнюю отделку, благоустройство прилегающей территории и внутреннюю реконструкцию, закупку нового оборудования и укомплектованность врачами, что, пожалуй, самое важное», — отметил Сергей Собянин во время осмотра выставки «Новый московский стандарт поликлиник». Которая открылась в филиале № 3 диагностического центра № 5 в районе Бибирево.

По словам Мэра Сергея Собянина, в течение ближайших лет в Москве планируется обновить треть поликлинического фонда города.