ОНФ в Коми продолжает мониторинг ситуации с лекарствами для сельских жителей республики

Ранее жители сообщили о прекращении отпуска лекарственных средств населению в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) и амбулаториях в связи с изменившимися федеральными правилами реализации лекарственных средств.

Активисты ОНФ в Коми обратились в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Республике Коми.

Министерство здравоохранения Республики Коми оперативно выступило с заявлением, что не допустит прекращения отпуска лекарств сельским жителям.

В сельских населенных пунктах республики, если они не являются районными центрами, аптек как таковых нет. ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» реализовал лекарства населению в ФАПах и амбулаториях. Но изменились федеральные правила: аптекам запретили реализовывать в розницу лекарства через сторонние организации, а также торговать без специальных маркировочных аппаратов.

ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» не в силах построить в сельских районах новые отдельные аптеки. Ситуация могла привести к тому, что жители могли остаться без лекарственного обеспечения.

Минздрав Коми, региональные власти всех уровней, в том числе, депутаты Госсовета взяли вопрос на контроль. Было заявлено, что центральные районные больницы через ФАПы и амбулатории сами будут реализовывать лекарства жителям, в том числе будет соблюдено условие их маркировки.

Эксперты Народного фронта в Коми провели выборочный мониторинг и убедились, что отпуск лекарственных препаратов на селе осуществляется.

Жители села Нившера Корткеросского района, откуда последовал первый сигнал о проблемах с лекарствами, сообщили, что после поднятого вопроса он был улажен, лекарства в настоящий момент есть и их можно приобрести.

ОНФ в Коми продолжает мониторинг ситуации.