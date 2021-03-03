Мониторинг ОНФ: на АЗС не доливают бензин

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» в феврале проверила 101 АЗС и обнаружила 17 заправок, обманывающих потребителей. В предыдущем месяце масштабные проверки АЗС позволили выявить 20 таких АЗС.

Рекордный недолив, зафиксированный активистами ОНФ в ходе февральского мониторинга, составляет 11,2%. В расчете на полный бак это недолив почти шести литров топлива. Если автомобилист постоянно заправляется на такой заправке, то за год его обманывают почти на 9 000 рублей.

«Результаты мониторинга ОНФ отправляет в контролирующий АЗС государственный орган – Росстандарт. В прошлом году благодаря участию Народного фронта был устранен системный недолив на одной из крупных и известных сетей АЗС, в 2021-м мы совместно добиваемся от другой крупной сети заправок устранения системного недолива в 3%», – рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

С наступлением холодов и последующим потеплением обнаружилась еще одна проблема – качество топлива. В ходе февральского мониторинга общественники выявили 11 заправок, бензин на которых обладал «странными» физико-химическими характеристиками. Возможно, причиной является попадание грунтовых и талых вод в резервуары с топливом.

ОНФ продолжает самый масштабный мониторинг топливного рынка и будет информировать граждан о результатах.