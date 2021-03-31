31 марта – день памяти кавалера Ордена Мужества сержанта Виктора Самсонова

Виктор Самсонов родился 31 марта 1975 года в г. Сыктывкаре Республики Коми. Он был призван на службу во внутренние войска в ноябре 1994 года. Служил командиром отделения в батальоне оперативного назначения. С августа 1995 года Виктор неоднократно выполнял спецзадания по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики.

13 августа 1996 года группа сержанта Виктора Самсонова заняла оборону в Доме Правительства в Грозном. В бою Виктор заметил отблеск оптики снайпера и сразу закрыл собой боевых товарищей. В этот момент он был тяжело ранен двумя разрывными пулями. Сержант, получив тяжелейшие ранения, еще семь дней сопротивлялся смерти. 20 августа 1996 года Виктор скончался в военном госпитале города Ростов-на-Дону.

За проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга сержант Виктор Самсонов награжден орденом Мужества посмертно.

В память о Викторе Самсонове был создан документальный фильм «Виктор. Дорога в бессмертие». Идея создать фильм о Викторе принадлежит его маме. Вера Аркадьевна бережно сохранила видеокадры, фотографии, письма, дневники и собственные стихи – всё, в чем живёт память о погибшем сыне. Эти материалы, а также видео-интервью с людьми, которые помогли рассказать историю Виктора, и легли в основу фильма.

В 2017 году в общеобразовательной школе № 38 г. Сыктывкара, в которой учился Виктор Самсонов, была установлена мемориальная доска в память об отважном выпускнике.