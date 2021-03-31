ОНФ и Минпросвещения организовали «уроки трудовой доблести»

По инициативе ОНФ в средних специальных учебных заведениях России прошли «уроки трудовой доблести». Всероссийский просветительский проект «Трудовая доблесть России» поддержало Министерство просвещения РФ. По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя Поискового движения России Елены Цунаевой, такая практика очень важна для молодых людей, определившихся с выбором профессии.

«Сегодня вместе с почетными гостями ребята вспоминали героев труда, которые трудились во время войны, отстраивали страну после. Чтобы ребята понимали, что они нужны родине, и что от их выбора зависит не только их будущее, но и будущее России», – подчеркнула Елена Цунаева. Она напомнила, что звание Героя Труда Российской Федерации учреждено Президентом 29 марта 2013 г. по предложению ОНФ.

Проект приурочен к столетию практики чествования людей труда в России. «Уроки трудовой доблести» прошли более чем в 2 тыс. средних специальных учебных заведений. Видеообращения к учащимся записали Герои Труда РФ – Леонид Рошаль, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; Евгений Дронов, генеральный директор Туламашзавода; Виктор Захарченко, художественный руководитель Кубанского казачьего хора; Владимир Порханов, главный врач Краснодарской краевой клинической больницы.

«Уроки трудовой доблести» – часть акции «Трудовая доблесть России», включающей в себя конкурсы, флешмобы, информационные и образовательные мероприятия, посвященные столетию практики чествования людей труда в России.