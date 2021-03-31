Более двух тысяч книг передал ОНФ в Коми сельским библиотекам Корткеросского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ «Книжная помощь», который был запущен в преддверии Дня дарения книг, передали более двух тысяч книг сельским библиотекам Корткеросского района. А всего за 1,5 месяца общественники передали более трех тысяч печатных изданий библиотекам и социальным учреждениям Коми. Книги собрали сами представители ОНФ и откликнувшиеся на призыв поддержать доброе дело граждане и организации.

Более двух тысяч книг для сел и деревень Корткеросского района — это вклад общественников, граждан и Молодежного совета Управления федеральной налоговой службы по Республике Коми (УФНС), который предоставил более тысячи экземпляров книг.

Непосредственное участие в перевозке и передаче книг в Корткеросском районе приняла заместитель председателя Молодежного совета УФНС России по Коми Елена Белякова. Она сообщила, что книги собирали сотрудники налоговой службы по всей республике. Участники передали книги в Центральную районную библиотеку имени М.Н. Лебедева в селе Корткерос.

Директор библиотеки и руководитель Корткеросской централизованной библиотечной системы Светлана Челпанова искренне поблагодарила общественников и всех сопричастных лиц за существенную поддержку и рассказала, что книги будут перераспределены в сельские библиотеки района.

«В век интернета актуальность книги не уменьшается. Ведь, например, на селе, в глубинке, и интернета порой нет, а если и есть, то люди там живут небогатые, берегут каждую копейку и за выход в Сеть часто платить не могут. Но дело не только в этом. Сейчас библиотеки в республике все шире становятся центром культурной жизни, здесь люди встречаются по интересам, проводятся различные мероприятия. Люди тянутся в библиотеки, а «живые» книги становятся центром этого развития», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники подчеркнули, что сейчас идет возвращение интереса к книге, что показал проект «Книжная помощь». Ранее в преддверии Дня дарения книг участники акции — активисты ОНФ в Коми, граждане и Дом дружбы народов Республики Коми — собрали свыше 600 книг и передали их в социальные учреждения Сыктывкара.

«Общественники увидели, что книги оказались востребованы пациентами лечебных стационаров и людьми в социальных центрах, а потому передали по партии печатных изданий в Эжвинскую городскую больницу и в Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара. Мы видим, что потребность в «живой» книге, которую можно подержать в руках, полистать бумажные страницы, возвращается всюду и, думаю, такая потребность останется навсегда», — заключила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Культура» в Коми Валентина Судакова.

В подтверждении этих слов общественники в ходе реализации проекта ОНФ «Книжная помощь» обратили внимание еще на один факт — возросший интерес людей к «уличным библиотекам» — буккроссингу (обмен книгами). И это не в глубинке, а в Сыктывкаре, где с интернетом все в порядке. Через стилизованные и удобные для пользования ящики со свободным доступом горожане обмениваются друг с другом книгами. Поэтому активисты ОНФ в Коми также пополнили такие «уличные библиотеки» в Сыктывкаре.

По словам представителей Народного фронта, сохранение интереса людей к книгам в век всеобщей информатизации — это позитивный культурный феномен, который нужно поддерживать.