Сыктывкарские росгвардейцы проводят экскурсии по выставочной композиции «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы»

В Финно-угорском культурном центре Российской Федерации в рамках фотовыставки «Мы живём среди вас, мы такие же, как и вы» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми проводят экскурсии по выставочной экспозиции для студентов и учащихся образовательных учреждений, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов.

Начальник отдела организационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ Управления вневедомственной охраны по Республике Коми подполковник полиции Мансур Минахметов познакомил ребят со спецификой работы подразделения, рассказал о том, что вневедомственная охрана участвует в пресечении и предотвращении преступлений и административных правонарушений. «Основными задачами нашей службы является охрана объектов и квартир граждан, а также охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности»,- отметил офицер.

Помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Михаил Чернивский познакомил школьников с фотоснимками, на которых запечатлены яркие моменты трудовых будней и торжественных мероприятий региональной Росгвардии за пять лет работы. На фотографиях отражены основные направления деятельности ведомства, участие сотрудников и военнослужащих в патриотическом воспитании молодёжи, в спортивных мероприятиях, благотворительных акциях.

В завершение встречи ребята поблагодарили представителей Росгвардии за интересную и познавательную экскурсию.