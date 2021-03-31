Газ есть, а доступа – нет: почему за подключение в регионах платят больше в разы

В рамках пресс-конференции Президента России Владимира Путина в 2020 г. с вопросом подключения газа обратилось более 11 тыс. россиян. ОНФ изучил обращения граждан и провел масштабный мониторинг комплекса проблем, связанных с подключением индивидуальных жилых домов к газоснабжению.

Преимущества трубопроводного природного газа по сравнению с другими видами топлива очевидны, как и желание жителей ИЖС при возможности сменить твердое топливо на газ. Для этого нужно подключить газоиспользующее оборудование в своем доме к газопроводу. И если он проходит в непосредственной близости от дома заявителя, то стоимость подключения окажется в пределах 70 тыс. руб. Но часто между домами и газопроводом лежат большие расстояния и препятствия, из-за которых цена подключения вырастает в разы.

За время мониторинга активисты Народного фронта собрали десятки договоров из 25 субъектов РФ, где стоимость подключения частных домовладений для физических лиц превышает 360 тыс. руб., что более чем в 10 раз больше размера среднедушевого дохода, по данным Росстата за прошлый год.

Утверждение тарифных ставок для определения суммы оплаты за техническое присоединение к газораспределительным сетям находится в ведении уполномоченных органов исполнительной власти в регионах. На основании утвержденных региональной властью тарифов газораспределительная организация определяет размер платы за техническое присоединение и выставляет соответствующий расчет заявителю.

Львиную долю платы за подключение составляет, собственно, прокладка соединительного газопровода. ОНФ оценил, из чего складывается стоимость и почему она так разнится в регионах страны. Для сравнения эксперты взяли самый распространенный способ присоединения – стальную трубу диаметром 57 мм подземной прокладки – и тарифы по субъектам на 2021 г.

Так, стоимость подземной прокладки стальной трубы газопровода 57 мм для АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2021 г. установлена комитетом по тарифной политике Новгородской области и составляет 6 тыс. 986,51 руб. за 1 погонный метр. А в Калининградской области ОАО «Калининградгазификация» и АО «Газпром газораспределение» региональной властью разрешено брать с жителей 529,64 руб. за тот же погонный метр. В одном климатическом поясе стоимость прокладки трубы для жителей отличается в более чем 13 раз. Кроме Великого Новгорода, в лидеры по высокой стоимости входят Краснодарский край и Тульская область.

Однако в части регионов размер тарифа кратно ниже и не превышает 1 тыс. руб. за 1 м, это Орловская область, Чеченская Республика, РСО – Алания, Тверская и Калининградская области.

Колоссальная разница – в тарифах на подключение, которые устанавливаются органами власти на местах. Темпы их роста существенно превышают инфляцию. Например, шесть семей из села Кечево Малопургинского района Удмуртской Республики больше года пытаются добиться от компании «Газпром газораспределение Ижевск» снижения стоимости за подключение к газопроводу. Газоснабжающая организация за подключение домов к газораспределительным сетям в пределах 200 м от газовой трубы запросила с них от 100 и до 600 тыс. руб. Такие суммы для людей непонятны и неподъемны. За помощью они обратились в Народный фронт. Самая большая сумма выставлена многодетной семье Емельяновых – за 186 м компания запрашивает 635 тыс. руб. Мама троих детей Наталья Емельянова не может даже представить, как и где найти такую сумму, которая превышает ее месячный доход в 40 раз. Тем более что глава семьи является инвалидом. Свой дом Емельяновы вынуждены отапливать дровами, за зиму из семейного бюджета на это уходит около 20 тыс. руб. Представители газоснабжающей организации объяснили ценообразование за подключение домовладений к сетям затратами на строительство газораспределительных сетей.

«Кажется несправедливым не только отсутствие прозрачности ценовой политики и назначение стоимости «пальцем в небо», но и факт того, что АО «Газпром газораспределение Ижевск» закупает автомобиль KIA Sorento модификации Comfort, стоимость которого начинается с 2 миллионов рублей. Вопрос приоритетов не совсем нам понятен. Потому что вопрос подключения граждан России к газораспределительным сетям без привлечения их средств – это поручение Президента России Владимира Путина», – подчеркнул Артем Бичаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе.

Еще один яркий пример из Челябинской области: с жителя города Кыштыма за подключение к газу потребовали 27 млн руб., из которых 11 млн – только за разработку проектно-сметной документации. Тянуть газопровод для бытового потребления газа в частном доме газовщики решили с расстояния в 16 км, в то время как труба необходимого давления находится в 185 м от дома заявителя. Для семьи обычного рабочего цена за подключение к газу, в разы превышающая стоимость его дома, стала попросту неподъемной. С указанной суммой и техническими условиями мужчина не согласился. После повторного обращения специалисты газовой службы сделали расчет и озвучили цену в 8 млн руб. Но и эту сумму семье из небольшого уральского города собрать вряд ли удастся. В региональном министерстве строительства и инфраструктуры семье также помочь не смогли. Несмотря на то что в 2020 г. Челябинская область вошла в пилотный проект по газификации, в своем ответе региональный минстрой сообщил кыштымцу, что подключение к газу возможно только таким способом, и предложил отклонить оферту газовой организации, если цена его не устраивает.

Также активисты Народного фронта выявили, что стоимость одного погонного метра газопровода отличается более чем в три раза от муниципалитета к муниципалитету. Например, в Краснодарском крае анализ тарифов 12 газораспределительных организаций показал разброс цен от 2,6 тыс. до 8,6 тыс. руб.

Кроме чувствительной разницы в стоимости строительства соединительных газопроводов, мониторинг также выявил в отдельных регионах более чем двукратный рост стоимости этого тарифа за последние три года. Так, за это время на 208% выросла стоимость в Рязанской области, на 170% – в Краснодарском крае, на 160% – в Новгородской области.

Даже несмотря на то, что в шести субъектах РФ тариф не вырос (республики Марий Эл, Татарстан, Алтайский край, Астраханская, Белгородская, Костромская области), а еще в шести и вовсе снизился (Ненецкий АО, Архангельская, Воронежская, Саратовская, Тверская области и отдельные территории ХМАО – Югры), в среднем по стране стоимость увеличилась на 28,5%, что существенно выше уровня инфляции с 2019 г.

«Объяснить такой разброс в тарифах разумными причинами невозможно с учетом того, что Краснодарский край вряд ли можно отнести к регионам с вечной мерзлотой, где прокладывать трубы сильно сложнее, чем в Калининграде. При этом рост тарифов еще и скачет (конечно, в сторону повышения) до 2,5 раза. Необходимо подключение технических специалистов, а по результатам их проверки обоснованности расчетов – привлечение ФАС для принятия решений там, где тариф окажется неоправданным. Такую работу могло бы повести Минэнерго России и ФАС России через госзаказ экспертизы тарифов на техприсоединение к газу. Реализация этих предложений сделает стоимость подключения для граждан многократно более доступной почти в половине субъектов РФ», – отметил Артем Бичаев.

ОНФ продолжит работу по защите прав граждан, готовятся обращения в Министерство экономического развития России в ФАС, а также в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.