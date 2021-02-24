Военнослужащая Управления Росгвардии по Республике Коми сержант Кристина Булыга присоединилась к Всероссийскому флешмобу #СработыНаЛыжи в поддержку четырёхкратного призёра Олимпийских игр 2018 года – Александра Большунова.

Кристина Булыга в свободное от работы время большое внимание уделяет спорту, принимает активное участие во всех видах спортивных состязаний, проводимых в территориальном управлении.

«Больше всего мне нравятся зимние виды спорта, особенно бег на лыжах. Узнав о проводимом флешмобе, я с большим удовольствием согласись принять участие и поддержать известного российского лыжника, военнослужащего Уральского округа – Александра Большунова», — рассказала Кристина.