ОНФ разработал памятку: как рассчитать пособие по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают как работающие родители, так и безработные, студенты, ИП, самозанятые.

Сумма пособия составляет от 7082 до 29600 рублей. Для работающих ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка.

Формула для расчета пособия выглядит следующим образом:

((доход за 2 года) / (число дней за 2 года — кол-во исключаемых дней)) * 0,4 * 30,4 количество дней

Если в этот период был больничный, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, то эти дни необходимо вычесть из расчетного периода.

Покажем, как самостоятельно рассчитать размер пособия:

Например, женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком в 2021 году. Зарплата за 2019 год была 500 тыс. руб. и за 2020 год — 650 тыс. руб. На больничном и в декретном отпуске в это период женщина не была.

(500 000 + 650 000) / 731 = 1573 руб.

40% от 1573 = 629 руб.

629 * 30,4 = 19 130 руб.