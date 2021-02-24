Олег Рой: анимация как инструмент популяризации детской литературы

Автор бестселлеров для взрослых и популярных детских книжных серий «Джинглики» и «Сказочный патруль», а с недавнего времени еще и член правления Ассоциации Анимационного Кино России, Олег Рой, в большом интервью РИА новости поделился своими идеями о том, как анимация может стать отличным инструментом для продвижения детской литературы.

Олег Рой знает о чем говорит, ведь его проекты лидируют по просмотрам в российских онлайн-кинотеатрах, таких как Ivi, Okko, Кинопоиск, megogo, tvzavr, Мегафон ТВ . Мультсериалы, созданные по книгам Роя (в первую очередь, это «Джинглики» и «Дракоша Тоша») широко известны за рубежом — в США, Китае, Южной Корее, Индии и других странах. По словам автора, главный секрет популярности его проектов в постоянном контакте с потенциальной аудиторией — детьми и родителями. И писателю в этом отношении проще, чем сценаристу, создающему проект с нуля. Книги, которые уже пользуются успехом у детей, герои которых им уже полюбились, — одно из важных слагаемых успеха анимационного проекта.

«Для современного ребенка, как и ребенка любого поколения, всегда на первом месте зрительные образы. Наблюдая за героями, ребенок создаёт собственные миры, развивает воображение и креативность. Но мультфильм, как ничто другое, может стимулировать детей и к следующему шагу — к прочтению книги», — считает Рой.

В настоящее время Олег Рой совместно с компанией Great Frame работает сразу на 16 новыми анимационными проектами, первые два из которых – «Волшебная лавка Есении и «МультиСити» уже запущены в производство на студии «Петербург». Также в ближайшее время стартует анимационный сериал Роя «Супер-Мяу» работа над которым ведется компанией Roy Entertainment.

Полная версия интервью с Олегом Роем: https://ria.ru/20210219/animatsiya-1598179740.html