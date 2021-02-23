Военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной выступил в прямом эфире программы «С армейским приветом!»

Военный оркестр Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии России выступили в прямом эфире программы «С армейским приветом!» на телеканале «Юрган».

Участие военных музыкантов в праздничных программах телеканала стало доброй традицией. Уже пятый год в рамках празднования Дня Защитника Отечества телевизионный канал необычно поздравляет всех мужчин Республики Коми музыкальными открытками и приветами.

В этом году военный оркестр открыл прямой эфир музыкальной композицией Зиновия Бинкина «День улыбок». В программе «С армейским приветом» приняла участие и начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Вера Крючек, а также юнармейцы, ветераны боевых действий и известные артисты региона.

В эфире программы участникам предлагалось продегустировать продукцию индивидуального рациона питания, а также продемонстрировать неполную разборку и сборку автомата Калашникова.

Также в программе прозвучали композиции Таисии Чеплыгиной «Коми муын», что в переводе с коми языка означает «В коми крае» и Анатолия Кролл «Музыкальный каламбур» в исполнении военного оркестра.

Оригинальные поздравления были, тепло встречены зрителями и гостями студии.