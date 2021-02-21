В Сысольском районе начальник вневедомственной охраны Республики Коми принял участие в региональном конкурсе «Один армейский день»

В Сысольском районе Республики Коми начальник вневедомственной охраны капитан полиции Иван Кутькин принял участие в региональном конкурсе «Один армейский день» на кубок военного комиссара региона, посвященном памяти Алексея Михайловича Суляева — участника локального конфликта в Афганистане. Организаторами конкурса выступили Региональная общественная организация «Парк военно-полевого туризма «Патриот» Республики Коми», администрация муниципального района и военный комиссариат по Сысольскому, Койгородскому и Прилузскому районам. В конкурсной комиссии сотрудники вневедомственной охраны оценивали качественную сборку и разборку АК-74, а также знание воинских и специальных званий. Во время конкурса офицер обратил внимание будущих призывников на различные виды оружия, представленные на одном из этапов мероприятия. Рассказал о тактико-технических характеристиках пистолета Макарова, автомата Калашникова и продемонстрировал порядок разборки и сборки оружия. Также участники познакомились со спецификой прохождения службы в рядах Росгвардии и деятельностью вневедомственной охраны. В мероприятии приняли участие 11 команд среди общеобразовательных школ близлежащих районов. Конкурс состоял из нескольких этапов: общефизическая подготовка – марш-бросок с макетами снаряженных автоматов на дистанцию 5 км, начальная военная подготовка, где участникам предстояло выполнить неполную разборку и сборку автомата, а также знания званий. Завершающим этапом стала военно-политическая подготовка, на которой участникам была предложена викторина, посвященная российской армии. Победителем конкурса стала команда №2 школы с. Визинга, второе место заняла команда №1 той же школы и почетное третье место завоевала школа с. Гурьевка Прилузского района. Поздравляем победителей конкурса и желаем быть настоящими защитниками нашей Родины.