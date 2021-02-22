Сотрудник отделения вневедомственной охраны по Сысольскому району принимает участие в конкурсе «Лучшая многодетная семья»

Инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране и комплексной защите объектов вневедомственной охраны по Сысольскому району лейтенант полиции Михаил Лапшин стал участником регионального конкурс «Лучшая многодетная семья» на премию Правительства Республики Коми.

Семья Лапшиных воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. В семье созданы благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка, особое внимание уделяется творчеству, спорту, а также приобщению детей к культурно-историческому наследию.

Лейтенант полиции Михаил Лапшин занимается охотой, рыбалкой, увлекается историей Сысольского района. Вместе с супругой поддерживает сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и рассказывает детям о подвигах своих предков.

Старший сын, Денис – самостоятельный, трудолюбивый и решительный. Он любит спорт, увлекается моделированием, картингом и борьбой, а также учится игре на гитаре. 13-летняя София занимается живописью и искусством. За высокие достижения в творческой деятельности она стала участницей программы обучения в Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Младшая дочь, Анастасия – активна и общительна. Круг ее интересов очень разнообразен. Настя посещает танцевальный и театральный кружки, занимается гимнастикой.

Семья Лапшиных ведет активный образ жизни: принимает участие, как в районных, так и в республиканских конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. В свободное время Лапшины ходят в туристические походы, катаются на лыжах или на велосипеде, вместе отправляются на рыбалку.

«Семья – это самое важное, что есть в жизни человека. Она дает нам поддержку, помогает справляться с трудностями, дарит радость, счастье и гармонию», — отметил лейтенант полиции Михаил Лапшин.