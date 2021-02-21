Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы изъято 10 единиц охотничьего оружия
За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 16 нарушений
в области оборота оружия, изъято 10 единиц охотничьего оружия.
Большая часть нарушений в области оборота оружия допущена
гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных
документов.
Сотрудниками ЛРР составлено 5 административных протоколов за
некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных
организаций, рассмотрено 304 заявления об оказании государственных услуг
по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.