В Коми участники акции #МыВместе передали свыше 400 сладких наборов детям медицинских работников

Участники всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – активисты Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» в Коми – передали свыше 400 сладких наборов конфет и шоколада детям медицинских работников Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Эжвинского и Прилузского районов. В ближайшее время еще свыше 100 наборов будут направлены детям врачей и медсестер различных больниц региона.

«Эпидемия новой коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Огромная заслуга в этом именно медицинских работников. Благодаря усилиям врачей и медсестер в республике и в стране в целом удалось избежать тех печальных последствий, которые наблюдаются в других странах, в том числе развитых, – удалось избежать высокой смертности от Covid-19. Медики день и ночь работают на передовой в борьбе с инфекцией. У всех у них – семьи, дети. Участники акции #МыВместе решили поддержать медиков – подарить их маленьким детям сладкие подарки», – прокомментировала представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, эксперт ОНФ, волонтер-медик Елена Помаскина.

Активисты ОНФ отметили, что сладкие наборы с конфетами и шоколадом поступили по линии центрального штаба акции #МыВместе, помощь оказало предпринимательское сообщество страны.

Общественники напомнили, что в рамках акции взаимопомощи в больницы городов и районов республики переданы десятки тысячи средств индивидуальной защиты (СИЗ) – маски, защитные костюмы и экраны, перчатки, антисептики. В том числе СИЗы переданы в сельские ФАПы.

«Сейчас острота коронавирусной эпидемии в Коми снята, но опасность еще сохраняется. Поэтому акция взаимопомощи #МыВместе будет продолжаться», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.