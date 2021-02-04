В Республике Коми завершился конкурс моделирования и конструирования «Российская военная техника»

В рамках празднования пятилетия со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми и детский журнал «Радуга» организовали конкурс моделирования и конструирования «Российская военная техника». Главной задачей конкурса являлась активизация творческого потенциала детей и воспитание чувства гордости и уважения к подвигу защитников Родины.

В конкурсе приняли участие воспитанники и учащиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений Республики Коми в разных возрастных группах: от 5 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 15 лет из Сыктывкара, Ухты, Койгородского, Сысольского, Удорского, Ижемского и Усть-Вымского районов.

На конкурс поступило более ста работ в номинациях: «Всей семьей», «Техника в годы Великой Отечественной войны», «Современная техника Росгвардии», «Техника будущего».

Ребята смастерили различные виды военной техники с использованием конструктора, природных материалов, акриловых красок, пластилина, бумаги, текстиля и 3D-ручки. Кроме того, на суд жюри были представлены макеты сражений Великой Отечественной войны.

Победители конкурса будут объявлены 23 февраля.

Благодарим всех ребят, родителей и руководителей работ за творческий подход в конкурсе моделирования и конструирования.