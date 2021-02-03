В Управлении Росгвардии по Республике Коми прошли чемпионаты по лыжным гонкам и служебному двоеборью

В Сыктывкаре прошли чемпионаты по лыжным гонкам и служебному двоеборью среди сотрудников Управления Росгвардии по Республике Коми. В соревнованиях приняли участие сборные команды подразделений Управления – ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и аппарат управления.

В первый день соревнований на лыжной базе «Динамо» мужчинам предстояло преодолеть дистанцию в 15 км свободным стилем, женщинам – 5 км. На следующем этапе турнира в тире регионального отделения ДОСААФ спортсмены состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Участникам двоеборья необходимо было по команде судьи пробежать 20 метров до огневого рубежа, затем с 25 метров произвести две серии по 8 выстрелов, поразив при этом четыре мишени.

По итогам чемпионата по лыжным гонкам почетное первое место в командном первенстве завоевали сотрудники СОБР, второе место заняли бойцы ОМОН, третье место — представители вневедомственной охраны.

В чемпионате по служебному двоеборью победила сборная ОМОН, второе место досталось спортсменам СОБР, бронзовым призером стала команда вневедомственной охраны.

Кубки, медали и грамоты победителям и призерам чемпионатов вручил начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров. Он поздравил росгвардейцев с высокими результатами и пожелал всем спортсменам дальнейших успехов и достижений.