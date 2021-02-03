Офицер Росгвардии провел патриотическое занятие для кадетов Выльгортской школы

В рамках празднования 78-ой годовщины Победы в Сталинградской битве, помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Михаил Чернивский провел урок мужества для кадетов Выльгортской общеобразовательной школы № 2.

Офицер рассказал ребятам о значении Сталинградской битвы для хода всей Великой Отечественной войны, о героизме и мужестве советских солдат и офицеров, подвигах медсестер и простого народа. «Сталинградская битва — уникальное историческое событие. Это сражение стало одним из самых страшных и долгих. Около двухсот дней и ночей отважные воины не просто отбивали атаки врага, но и сами переходили к наступательным действиям. Это стало началом новой истории, первым шагом на пути к победе», — отметил военнослужащий Росгвардии.

В ходе занятия кадетам был продемонстрирован исторический фильм. В завершение встречи капитан Михаил Чернивский пожелал ребятам успешной учебы и всегда помнить о подвиге нашего народа.