Кого в России хотят освободить от штрафов на дорогах

Автомобильный спецтранспорт, который убирает дороги, должен быть исключен из системы автоматической фиксации нарушений. С таким предложением выступили эксперты ОНФ.

Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который устраняет правовой пробел, позволяющий привлекать в ответственности водителей спецтранспорта за нарушения правил при выполнении неотложных заданий. Если законопроект получит поддержку, водители автомобилей МЧС, скорой помощи, полиции и службы газа перестанут тратить время на оспаривание многочисленных штрафов.

Эксперты ОНФ предложили внести в список транспортных средств, которые могут исключить из автоматической фиксации нарушений, еще и технику с проблесковыми маячками желтого цвета — машины, которые проводят дорожные работы.

Машины, которые убирают дороги, точно так же получают штрафы с камер, например, за езду по выделенной полосе, которую они очищают от снега. На оспаривание многочисленных штрафов тратится много времени.

Надо прекратить бессмысленную трату времени, считают эксперты ОНФ.