Проект закона об опеке оказался урезанным

Версия законопроекта о распределенной опеке, подготовленная ко второму чтению в Госдуме, не отвечает запросам общества, поскольку не позволяет развиваться прогрессивным формам жизнеустройства людей – сопровождаемому и ассистируемому проживанию. Об этом заявили эксперты ОНФ.

Первоначальная редакция законопроекта содержала новеллы, позволяющие качественно изменить жизнь людей с ментальными расстройствами, особенно самых незащищенных из них – тех, кто живет в интернатах.

В 2016 г. за принятие этого законопроекта проголосовали все депутаты, присутствующие на заседании Госдумы. При подготовке законопроекта ко второму чтению из него были исключены очень важные новеллы, без которых невозможно решение наболевших проблем в жизнеустройстве и обеспечении прав лиц с психическими расстройствами.

Например, исключена возможность назначить подопечному, проживающему в интернате, «внешнего» опекуна (вместо администрации интерната). Также исключены нормы, позволяющие назначить человеку с ментальными расстройствами опекуна или попечителя-организацию и при этом оставить его жить дома.

На заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей с участием общественников достигнута договоренность, что Госдума подготовит обращение в правительство с предложением пересмотреть поправки в законопроект с учетом запросов, поступающих от родительских и общественных организаций.